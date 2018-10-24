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أخبار البلد

الأعلي للإعلام يبحث مخالفات القاهرة والنَاس.. وتطاول القمني على القرآن

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:13 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تبحث لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التقرير الذي أعدته لجنة الرصد حول المشادة التي شهدها برنامج "أسرار من تحت الكوبري" المذاع علي قناة القاهرة والنَّاس، واستضاف فيها البرنامج الشيخ سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور سيد القمني الذي تطاول على القرآن الكريم، وقوله أنه"نص تاريخي يقبل النقد"، وحديثه عن أن منع الخمر سيخلق منافقين يشربونه في البيوت وأن المنع تعطيل لإرادة الله في الحساب".

كما تبحث اللجنة، ما رصده التقرير من مطالبة القمني بحرية الإلحاد في المجتمع وتهكمه علي القساوسة والشيوخ.

وسترفع لجنة الشكاوى تقريرها وتوصيتها للعرض علي هيئة مكتب المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في اجتماعه المقبل خلال أيام.
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