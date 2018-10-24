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أخبار البلد

افتتاحية أنشطة أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:57 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
أكد سمير عبد الناصر أمين عام جامعة عين شمس ان إدارة الجامعة تقف مع كافة الاسر الطلابية وتقدم لها كل الدعم، مطالبا جميع طلاب الجامعة بالاشتراك في الأنشطة الطلابية المختلفة والمتعددة داخل الجامعة.

جاء ذلك في افتتاح أسرة من أجل مصر المركزية للعام الجامعي الجديد واستقبال الطلاب الجدد بالأسرة ، بحضور د.رقية شلبي عميد كلية البنات، وسحر مجاهد مدير عام رعاية الشباب ، وطارق أحمد مدير إدارة الأسر الطلابية .

وتم توزيع الهدايا علي الطلاب وذلك اثناء جولتهم بالاتوبيس المكشوف في الجامعة.

وأشار أحمد علام الاخ الاكبر لأسرة من اجل مصر الى انه سيتم عرض فيلم the Meg بقاعة المؤتمرات الكبرى في أولى فعاليات الأسرة.
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