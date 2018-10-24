بوتين يهدد بضرب دول أوروبية بسبب صواريخ الولايات المتحدة

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم باستهداف دول أوروبية، وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن بوتين قال إن نشر الولايات المتحدة لصواريخ متوسطة المدى في أوروبا سيجبر روسيا على استهداف الدول التي تستضيف هذه الصواريخ.



يأتى تهديد بوتين عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، نيته الانسحاب من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى مع روسيا، وذلك بسبب انتهاك روسيا لنصوص المعاهدة أكثر من مرة، بعد اتهامات مماثلة لواشنطن من قبل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.



ورفض بوتين اتهامات ترامب مؤكدا أن واشنطن هي التي انتهكت الاتفاق.



وأكد أنه حال انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى؛ سترد بلاده على هذا القرار بالمثل، أي بالانسحاب من الاتفاقية.



وأعرب بوتين عن أمله في أن يبحث موضوع الانسحاب من المعاهدة مع ترامب، خلال اجتماع باريس، المقرر له نوفمبر المقبل.

