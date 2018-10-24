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منوعات

الكشف عن شكل iPhone 11 الجديد.. فيديو وصور

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:14 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مجموعة من الصور والفيديو تظهر تصميم هاتف iPhone 11، المنتظر كشفه كالمعتاد فى شهر سبتمبر من العام القادم وهو الموعد المعروف لشركة Apple الأمريكية لطرح أحدث منتجاتها فى حدث عالمي وهام.

وقرر مصمم الهواتف الذكية أنتونيو دي روسا تصميم هاتف آيفون القادم على ذوقه، وجعله بكاميرا خماسية خارقة، مع موجة شركات الهواتف الذكية لتصنيع هواتفها بكاميرات ثلاثية ورباعية.

وأضاف أنتونيو ميزة القلم الشهير بهواتف جلاكسي نوت، ليصبح الآيفون القادم استثنائيا به كل المواصفات، التى يحلم بها مالكه دون أن يقارنه بهواتف أخرى.

الكشف عن شكل iPhone 11 الجديد.. فيديو وصور
الكشف عن شكل iPhone 11 الجديد.. فيديو وصور
الكشف عن شكل iPhone 11 الجديد.. فيديو وصور
الكشف عن شكل iPhone 11 الجديد.. فيديو وصور
الكشف عن شكل iPhone 11 الجديد.. فيديو وصور
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