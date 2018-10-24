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رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين جالطة سراي وشالكه

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:12 م
جالطة سراي و شالكه
جالطة سراي و شالكه
حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بين فريق جالطة سراي التركي وشالكه الالماني بالتعادل السلبي فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق شالكه الألماني المرتبة الأولى فى المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط ، بينما يأتي فريق جالطة سراي فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط .

وتضم المجموعة الرابعة ، شالكة ، وجالطة سراي ، بورتو ، لوكوموتيف موسكو.
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