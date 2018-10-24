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أخبار العالم

سقوط ضحايا في إطلاق نار بولاية كنتاكي الأمريكية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
أفادت وسائل إعلام محلية أمريكية، اليوم الأربعاء، بسقوط عدد من الضحايا بعد إطلاق نار في متجر تابع لشركة كروجر، قرب مدينة لويزفيل، بولاية كنتاكي الأمريكية.

وذكرت قناة "دبليو.إل.كيه.واي" التلفزيونية الأمريكية، أن إطلاق النار وقع الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، في جيفرسون تاون، على بعد 24 كيلومترا من مدينة لويزفيل.

وأفادت بأنه لم يتسن حتى الآن معرفة عدد الضحايا أو حالاتهم.
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