وزير خارجية باكستان ينفي فرض السعودية لشروط مسبقة لمساعدة بلاده

نفى شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني اليوم وجود أية شروط من جانب السعودية مقابل المساعدات المالية المقدمة لباكستان بقيمة ستة مليار دولار.



وقال قريشي، في مقابلة حصرية أجراها مع قناة "جيو نيوز" الباكستانية، إن الرياض لم تفرض أية شروط مقابل هذه المساعدات المالية التي تهدف إلى تقديم العون لباكستان للتغلب على العجز في ميزانيتها.



تجدر الإشارة إلى أن قريشى يرافق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في زيارته الحالية للسعودية، حيث يشاركان في فعاليات مؤتمر الاستثمار.



ويسعى عمران خان منذ تولى مهام السلطة في باكستان في شهر أغسطس الماضي إلى الحصول على قروض من الدول الصديقة مثل السعودية والصين وصندوق النقد الدولي، كما أعلن أيضا عزمه استعادة الأموال التي سرقها بعض المسئولين الباكستانيين الفاسدين من الخارج وإطلاق مجموعة من إجراءات التقشف.



تجدر الإشارة إلى أن عمران خان تمكن خلال زيارته الحالية للسعودية من الحصول على موافقتها على إيداع مبلغ 3 مليار دولار في البنك المركزي الباكستاني، مع تحويل مبلغ مماثل على مدار عام لتمويل استيراد باكستان للبترول من الخارج.