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شاهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى فور وصوله إلى الخرطوم

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:53 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السودانى
آيات أحمد
وصل، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم، فى طائرة خاصة، فى مستهل زيارة رسمية لعقد قمة مع نظيره السودانى عمر البشير.

وعرضت الفضائية الأولى لقطات حية لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مراسم رسمية.

ويلتقي الرئيس السيسي نظيره السوداني في الخرطوم، اليوم، الخميس، في إطار اجتماع اللجنة العليا المشتركة، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

ويعد الاجتماع هو الثاني في إطار اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي، حيث عقد الأول في الخامس من أكتوبر عام 2016 بقصر الاتحادية بالقاهرة.

ويعكس الاجتماع على المستوى الرئاسي رغبة الجانبين في الوصول بمستويات التعاون المشترك إلى الآفاق التي تتسق مع ما يجمع البلدين من أواصر مشتركة، وكذلك الإمكانات الهائلة لتعميق وتعزيز العلاقات المصرية السودانية.
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