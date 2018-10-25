ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تشغيل أول مخبز فى الصعيد لإنتاج المخبوزات دون قمح بمستشفى جامعة أسيوط.. صور

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:36 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، عن بدء التشغيل التجريبي لأول مخبز فى الصعيد مخصص لإنتاج المخبوزات الخالية من الجلوتين لمرضى حساسية القمح، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، والذي تكفلت الجامعة بإنشائه بالتعاون مع جمعية "إنقاذ مرضى جنوب" الصعيد التي يترأسها الدكتور حسن صلاح، والتي وفرت الأجهزة والمعدات اللازمة لبدء تشغيل المخبز.

وأكد الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن المخبز سيقوم بإنتاج جميع المنتجات الخالية من مادة الجلوتين كالخبز والبسكويت والبيتزا وغيرها، موضحًا أن إدارة المستشفيات الجامعية سوف تتولى الإشراف الطبي على الدقيق لضمان تقديم منتجات خالية من الجلوتين بجودة وكفاءة عالية وبأسعار مناسبة، وذلك بمنفذ البيع بكلية الزراعة بجوار معمل الألبان.

وقال الدكتور أسامة العشيرى، رئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بمستشفى الأطفال الجامعي، إن مرض السيلياك أو حساسية القمح يعد من الأمراض المناعية والتي تتراوح نسبة حدوثها بين 1 و1.5%، والذى يظهر لدى بعض الأشخاص المصابين بحساسية القمح فور تناولهم للطعام المحتوي على بروتين الجلوتين والذي يتواجد فى القمح.

وأضاف العشيري أن المخبز سوف يوفر جميع المنتجات الخالية من الجلوتين للمرضى الذين كانوا يعانون من صعوبة توفير تلك المنتجات فى الصعيد، ونوه بأن وحدة التغذية بالجامعة تتولى تسجيل أسماء المرضى المستحقين لتلك المخبوزات.
تشغيل أول مخبز فى الصعيد لإنتاج المخبوزات دون قمح بمستشفى جامعة أسيوط.. صور
تشغيل أول مخبز فى الصعيد لإنتاج المخبوزات دون قمح بمستشفى جامعة أسيوط.. صور
تشغيل أول مخبز فى الصعيد لإنتاج المخبوزات دون قمح بمستشفى جامعة أسيوط.. صور
تشغيل أول مخبز فى الصعيد لإنتاج المخبوزات دون قمح بمستشفى جامعة أسيوط.. صور
loading...

ترشيحاتنا

تعليق ناري من كلوب على أداء محمد صلاح

النائب العام السعودي يفجر مفاجآت جديدة في قضية مقتل خاشقجي

الأهلي يطلب توضيحا من الاتحاد العربي حول برج العرب

شريهان تبهر الجميع برقصها على أغنية شو حلو ..فيديو

انتهاء حفر المسافة بين العتبة وجمال عبدالناصر بالخط الثالث للمترو .. صور

شاهد بالأدلة .. أبرز الصفقات القطرية المشبوهة لدعم الإرهابيين

إبراهيم حسن يفتح النار على حكم مباراة المصري وفيتا كلوب بالكونفيدرالية

تشغيل أول مخبز فى الصعيد لإنتاج المخبوزات دون قمح بمستشفى جامعة أسيوط.. صور

إصابة 14 طالبا فى انقلاب أتوبيس بطريق كوبرى الرحاب

شاهد.. تفاصيل نجاح مصر فى الإفراج عن الراهب المحتجز بإسرائيل

اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. إقبال على شوادر الشرطة في الغربية لشراء الخضار والفاكهة

الكشف عن مقصورة احتفالات الملك رمسيس الثاني بعرب الحصن في المطرية.. صور

تشغيل أول مخبز فى الصعيد لإنتاج المخبوزات دون قمح بمستشفى جامعة أسيوط.. صور

اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور

شاهد.. أقدم رخصة ركوب حمار فى مصر

فيديو

البشير: العلاقات المصرية السودانية فرض عين وليست خيارا.. فيديو
شاهد.. شيماء سيف تكشف سبب انسحابها من تقديم برنامج نفسنة
بث مباشر.. فعاليات المؤتمر الصحفى بين الرئيسين السيسى والبشير
الرئيس السوداني: زيارة السيسي دفعة قوية لتعزيز روح الشراكة مع مصر.. فيديو
البشير: توقيع الاتفاقيات مع مصر خطوة مهمة لبناء شراكة راسخة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟