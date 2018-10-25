تشغيل أول مخبز فى الصعيد لإنتاج المخبوزات دون قمح بمستشفى جامعة أسيوط.. صور

وقال الدكتور أسامة العشيرى، رئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بمستشفى الأطفال الجامعي، إن مرض السيلياك أو حساسية القمح يعد من الأمراض المناعية والتي تتراوح نسبة حدوثها بين 1 و1.5%، والذى يظهر لدى بعض الأشخاص المصابين بحساسية القمح فور تناولهم للطعام المحتوي على بروتين الجلوتين والذي يتواجد فى القمح.





وأضاف العشيري أن المخبز سوف يوفر جميع المنتجات الخالية من الجلوتين للمرضى الذين كانوا يعانون من صعوبة توفير تلك المنتجات فى الصعيد، ونوه بأن وحدة التغذية بالجامعة تتولى تسجيل أسماء المرضى المستحقين لتلك المخبوزات.

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، عن بدء التشغيل التجريبي لأول مخبز فى الصعيد مخصص لإنتاج المخبوزات الخالية من الجلوتين لمرضى حساسية القمح، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، والذي تكفلت الجامعة بإنشائه بالتعاون مع جمعية "إنقاذ مرضى جنوب" الصعيد التي يترأسها الدكتور حسن صلاح، والتي وفرت الأجهزة والمعدات اللازمة لبدء تشغيل المخبز.وأكد الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن المخبز سيقوم بإنتاج جميع المنتجات الخالية من مادة الجلوتين كالخبز والبسكويت والبيتزا وغيرها، موضحًا أن إدارة المستشفيات الجامعية سوف تتولى الإشراف الطبي على الدقيق لضمان تقديم منتجات خالية من الجلوتين بجودة وكفاءة عالية وبأسعار مناسبة، وذلك بمنفذ البيع بكلية الزراعة بجوار معمل الألبان.