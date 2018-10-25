العثور على عبوة مريبة في نيويورك

كشفت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن أن شرطة نيويورك تفحص عبوة مريبة في حي تريبيكا.



وفي وقت سابق، وصف بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك، الهجمات التي أجهضت على شبكة "سي إن إن" الإخبارية وقادة من الحزب الديمقراطي من بينهم باراك أوباما وهيلاري كلينتون، بأنها "عمل إرهابي".



وكانت طرود يشتبه في أنها تحتوي على قنابل قد أرسلت إلى مواقع في نيويورك وواشنطن دي سي وفلوريدا، حسبما قالت السلطات أمس الأربعاء.



وقال دي بلاسيو في تصريحات صحفية إنها محاولة للترهيب و"تقويض صحافتنا الحرة وزعماء هذا البلد عبر أعمال عنف".