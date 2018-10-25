رئيس جامعة الأزهر: نحرص على تدريب شباب الأطباء بكل التخصصات

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، حرص الجامعة على تدريب شباب الأطباء في كل التخصصات؛ لتنمية قدراتهم، ضمانا لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.





وقال المحرصاوي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الرابع لقسم القلب والأوعية الدموية بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وبمشاركة أساتذة القلب بكليات طب الأزهر الأربع، إن جامعة الأزهر لها طبيعة خاصة في الدراسة حيث أنها تجمع بين جنباتها كليات شرعية وعربية وأخري تطبيقية وعملية وهو ما يؤكد مدي التطور الذي تشهده الجامعة بدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر،ـ وحصول 14 كلية علي الاعتماد من الهيئة القومية للاعتماد والجودة، وكانت أولى الكليات التي حصلت عليه هي كلية طب بنات الأزهر، تلتها كلية طب البنين.





وأضاف أن هذه المؤتمرات تؤدي الي الحراك العلمي بما يعود بالنفع علي المرضي والإنسانية متمنيا، خروج المؤتمر بتوصيات ايجابيه تعود بالنفع علي الجميع مقدما الشكر لكافة المنظمين والدكتور ممدوح الطحان رئيس قسم القلب بطب الأزهر والدكتور ايهاب الحفني رئيس قسم القلب والأوعية الدموية السابق ورئيس المؤتمر والأساتذة بطب الأزهر وكافة المشاركين من الجامعات الأخرى.





وقال الدكتور محمود صديق وكيل كلية طب الأزهر للدراسات العليا والبحوث إن المؤتمر تشارك به كافة كليات طب الأزهر وكليات جامعتي القاهرة وقناة السويس،والقوات المسلحة ومعهد القلب القومي للوصول لنتائج ايجابية تخدم المرضي والبحث العلمي.



