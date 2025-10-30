وزير الخارجية الأسبق: مصر أول دولة عقدت سلام مع إسرائيل.. وتمتلك خبرة في التعامل معها

أكد الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن هناك محاولات لإيجاد بديل لمصر على الساحة الإقليمية، حيث حاولت الولايات المتحدة ذلك، لكنها تراجعت بعد تحرك القاهرة بشكل حاسم.

المستوى السياسي والدبلوماسي

وأضاف نبيل فهمي، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن وزن مصر وقيمتها الدولية تتحدد على أساس تحركاتها وقدرتها على التأثير في المنطقة، مؤكدًا دعمه للحراك المصري الأخير، لكنه أشار إلى أن المرحلة القادمة ستكون أصعب على المستوى السياسي والدبلوماسي.

وأوضح نبيل فهمي، أن مصر تعد أول دولة قامت بعمل سلام مع إسرائيل، وأكثر دولة تمتلك خبرة في التعامل معها، مشددًا على أن صور العزة والقوة التي عرضتها القاهرة كانت أقوى من أي خطاب أو حملة سياسية سواء في الشرق أو الغرب.

ممارسات إسرائيل

وأشار نبيل فهمي، إلى أن إسرائيل كانت تصوّر نفسها دولة ضعيفة وسط غابة، رغم سجلها الدموي الذي تجاوز 65 ألف قتيل، مؤكدًا أن الاتفاق الإطاري في غزة فرض توازنًا على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، موضحًا أن صورة الولايات المتحدة الأمريكية تضررت بسبب ممارسات إسرائيل، وأن هناك تغييرات واضحة في الداخل الأمريكي تجاه دعم تل أبيب بعد الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط.