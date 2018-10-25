الكاف يفتح تحقيقاً موسعاً حول أحداث مباراة المصرى وفيتا كلوب

قرّر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فتح تحقيق موسع حول أحداث مباراة أمس بين فيتا كلوب والمصرى البورسعيدى التى أقيمت بينهما بملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا فى إطار لقاءات إياب الدور قبل النهائى من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.





وجاء قرار الكاف بفتح تحقيق شامل فى الواقعة بعد تقدم المصرى بشكوى رسمية تفيد بحاولة بيرنادر كاميل الحكم السيشلى الذى أدار المباراة الحصول على رشوة منهم.



