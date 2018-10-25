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رياضة

الكاف يفتح تحقيقاً موسعاً حول أحداث مباراة المصرى وفيتا كلوب

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:04 م
شعار الكاف
شعار الكاف
عمرو الحلوانى
قرّر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فتح تحقيق موسع حول أحداث مباراة أمس بين فيتا كلوب والمصرى البورسعيدى التى أقيمت بينهما بملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا فى إطار لقاءات إياب الدور قبل النهائى من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء قرار الكاف بفتح تحقيق شامل فى الواقعة بعد تقدم المصرى بشكوى رسمية تفيد بحاولة بيرنادر كاميل الحكم السيشلى الذى أدار المباراة الحصول على رشوة منهم.

كان إبراهيم حسن مدير الكرة اتهم حكم اللقاء ومعه الحكم الرابع أنهما حاولا الحصول على رشوة قبل المباراة وتم تقديم كل الدلائل لمراقب ومنسق المباراة لرفع تقرير بها إلى الاتحاد الأفريقى.
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