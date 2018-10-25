أحزان منية المرشد في كفر الشيخ مستمرة.. بيارة الموت تبتلع 3 عمال ومواطنا.. المحافظ يحيل المسئولين عن الكارثة للتحقيق.. والنائبة هالة أبو السعد تطالب بإقالة رئيس شركة المياه..صور

المحافظ:
صرف إعانة عاجلة 30 ألف جنيه لأسر الضحايا
برلمانية:
برلمانية:
سأستخدم أدواتي الرقابية لإقالة كل مسؤول عن هذه الفاجعة
مواطن:
مواطن:
70 % من قرية منية المرشد محرومة من الصرف الصحي
عاشت قرى منية المرشد وكوم دميس وعزبة عمرو التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، أحزانًا مستمرة على مدار الثلاثة أيام الماضية حزنًا على فاجعة وكارثة بيارة الموت، التي شهدت حادثًا مأساويًا لأبناء قراهم، حيث لقى 3 عمال بمحطة صرف منية المرشد مصرعهم غرقًا فضلًا عن مواطن آخر، حاول إنقاذهم أثناء تصادف مروره بجوار المحطة، فلقى هو الآخر مصرعهم معهم، لتتحول قرية منية المرشد إلى سرادق عزاء كبير.
البداية بدأت عندما تلقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اتصالًا من اللواء عصام رصاص، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، يفيد وجود حادثة مفجعة راح ضحيتها 3 عمال بمحطة الصرف بقرية كوم دميس أثناء إجراء الصيانة اللازمة وبعض الأعطال الخاصة ببيارة الصرف الصحي، ومواطن آخر تصادف وجوده بالحادث، وحاول إنقاذ العمال، لتبتلعهم البيارة وتقوم قوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية من انتشال الجثث الأربع وتحويلهم إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي.
وصرحت النيابة العامة تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، بدفن الجثث الثلاث عقب تشريحها بمعرفة الطب الشرعي، حيث أمرت النيابة بفتح تحقيق عاجل في القضية، وتبين أن الضحايا الأربعة للحادث هم: أحمد عابد الجناينى، 26 سنة عامل، ومقيم بقرية دميس ، وحسن حسن المنشلينى 40 سنة عامل بالمحطة ومقيم بقرية عزبة عمرو ، حسن حسن اليمنى 40 سنة عامل بالمحطة ومقيم بمنية المرشد ، ووائل جابر وهبان "مواطن" 38 سنة ومقيم بمنية المرشد .
ومن جانبه، أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، ، جميع المسئولين عن حادث غرق 3 عمال ومواطن في بيارة صرف صحي بقرية منية المرشد بمطوبس إلى التحقيق العاجل، حيث كلف المحافظ لجنة تضم الشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، بسرعة معاينة موقع الحادث للتعرف على الأسباب التى أدت إلى وقوعه ومتابعة الإجراءات، ورفع تقرير مفصل له بذلك.
وقرّر محافظ كفر الشيخ، صرف إعانة عاجلة قدرها 30 ألف جنيه لكل أسرة من أسر ضحايا الحادث، وذلك من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، مكلفًا المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، واللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بمتابعة الإجراءات حتى تشييع جثامين الضحايا.
ومن جانبها، قدمت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، وعضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ضد رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والإدارة المحلية، بشأن غرق 4 أشخاص بينهم 3 عمال تابعين لمحطة الصرف الصحي بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ، وذلك أثناء تأدية عملهم في بيارة بالمحطة.
وأضافت في البيان العاجل أنه يجب إحالة جميع المسئولين عن هذه الحادثة جميعًا إلى التحقيق بالإضافة الي مساءلة كل موظفي الصرف الصحي ومياه الشرب بمحافظة كفر الشيخ، مشيرة إلى أنها لن تتردد في المضي قدمًا واستخدام كل أدواتي الرقابية من أجل إقالة كل مسؤول عن هذه الفاجعة وعلي رأسهم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، الذي يعتبر المسؤول عن هذه الواقعة، وإذا كان أحد المتوفين من عائلته –لا قدر الله- لأقام الدنيا ولم يقعدها، لكنه اكتفي بكلمات المواساة واجراءات الدفن فقط.
وحذرت النائبة من تكرار هذه الحادثة مرات ومرات اذا لم يتم التصدي الشديد عن طريق مراجعة جميع مصارف وبالوعات كفر الشيخ، والعمل على صيانتها، مختتمة البيان ، كيف لهؤلاء المواطنين أن ينعموا بحياة هنيئة في ظل تلك الكارثة الصحية التي قد تودي بحياة المئات منهم حال استمرارها بذلك الشكل، وكيف للدولة أن تقف مكتوفة الايدي أمام تلك المهزلة.
وكشف طارق عميرة، من أبناء قرية منية المرشد، لـ "صدى البلد"، عن حرمان 70 % من قرية منية المرشد من خدمة الصرف الصحي نتيجة النمو السكاني والامتداد العمراني، مشيرًا إلى أن مشروع الصرف الصحي دخل القرية عام 2004م بمنحة ألمانية قدرها 4 ملايين جنيه – آنذاك – إلا أن المشروع يخدم 30% من القرية فقط وباقي منازل وبيوت القرية محرومة تمامًا من هذه الخدمة.
وأضاف، عميرة، تقدمنا بشكاوى عديدة إلى محافظي كفر الشيخ المتعاقبين وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء مجلس النواب لحل مشكلة الصرف الصحي بالقرية ورفع كفاءة محطة الصرف الصحي، ولم يحرك أحد ساكنًا حتى الآن لافتًا إلى ماكينات الرفع الخاصة بمحطة الصرف الصحي تفتقد إلى الكفاءة التشغيلية والقدرة على العمل بكفاءة عالية بسبب الضغط عليها، وتحتاج المحطة بصورة عاجلة باعتماد مالي لرفع كفاءتها وتوسعتها لاستيعاب الضغط المتزايد عليها.
عاشت قرى منية المرشد وكوم دميس وعزبة عمرو التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، أحزانًا مستمرة على مدار الثلاثة أيام الماضية حزنًا على فاجعة وكارثة بيارة الموت، التي شهدت حادثًا مأساويًا لأبناء قراهم، حيث لقى 3 عمال بمحطة صرف منية المرشد مصرعهم غرقًا فضلًا عن مواطن آخر، حاول إنقاذهم أثناء تصادف مروره بجوار المحطة، فلقى هو الآخر مصرعهم معهم، لتتحول قرية منية المرشد إلى سرادق عزاء كبير.
البداية بدأت عندما تلقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اتصالًا من اللواء عصام رصاص، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، يفيد وجود حادثة مفجعة راح ضحيتها 3 عمال بمحطة الصرف بقرية كوم دميس أثناء إجراء الصيانة اللازمة وبعض الأعطال الخاصة ببيارة الصرف الصحي، ومواطن آخر تصادف وجوده بالحادث، وحاول إنقاذ العمال، لتبتلعهم البيارة وتقوم قوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية من انتشال الجثث الأربع وتحويلهم إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي.
وصرحت النيابة العامة تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، بدفن الجثث الثلاث عقب تشريحها بمعرفة الطب الشرعي، حيث أمرت النيابة بفتح تحقيق عاجل في القضية، وتبين أن الضحايا الأربعة للحادث هم: أحمد عابد الجناينى، 26 سنة عامل، ومقيم بقرية دميس ، وحسن حسن المنشلينى 40 سنة عامل بالمحطة ومقيم بقرية عزبة عمرو ، حسن حسن اليمنى 40 سنة عامل بالمحطة ومقيم بمنية المرشد ، ووائل جابر وهبان "مواطن" 38 سنة ومقيم بمنية المرشد .
ومن جانبه، أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، ، جميع المسئولين عن حادث غرق 3 عمال ومواطن في بيارة صرف صحي بقرية منية المرشد بمطوبس إلى التحقيق العاجل، حيث كلف المحافظ لجنة تضم الشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، بسرعة معاينة موقع الحادث للتعرف على الأسباب التى أدت إلى وقوعه ومتابعة الإجراءات، ورفع تقرير مفصل له بذلك.
وقرّر محافظ كفر الشيخ، صرف إعانة عاجلة قدرها 30 ألف جنيه لكل أسرة من أسر ضحايا الحادث، وذلك من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، مكلفًا المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، واللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بمتابعة الإجراءات حتى تشييع جثامين الضحايا.
ومن جانبها، قدمت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، وعضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ضد رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والإدارة المحلية، بشأن غرق 4 أشخاص بينهم 3 عمال تابعين لمحطة الصرف الصحي بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ، وذلك أثناء تأدية عملهم في بيارة بالمحطة.
وأضافت في البيان العاجل أنه يجب إحالة جميع المسئولين عن هذه الحادثة جميعًا إلى التحقيق بالإضافة الي مساءلة كل موظفي الصرف الصحي ومياه الشرب بمحافظة كفر الشيخ، مشيرة إلى أنها لن تتردد في المضي قدمًا واستخدام كل أدواتي الرقابية من أجل إقالة كل مسؤول عن هذه الفاجعة وعلي رأسهم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، الذي يعتبر المسؤول عن هذه الواقعة، وإذا كان أحد المتوفين من عائلته –لا قدر الله- لأقام الدنيا ولم يقعدها، لكنه اكتفي بكلمات المواساة واجراءات الدفن فقط.
وحذرت النائبة من تكرار هذه الحادثة مرات ومرات اذا لم يتم التصدي الشديد عن طريق مراجعة جميع مصارف وبالوعات كفر الشيخ، والعمل على صيانتها، مختتمة البيان ، كيف لهؤلاء المواطنين أن ينعموا بحياة هنيئة في ظل تلك الكارثة الصحية التي قد تودي بحياة المئات منهم حال استمرارها بذلك الشكل، وكيف للدولة أن تقف مكتوفة الايدي أمام تلك المهزلة.
وكشف طارق عميرة، من أبناء قرية منية المرشد، لـ "صدى البلد"، عن حرمان 70 % من قرية منية المرشد من خدمة الصرف الصحي نتيجة النمو السكاني والامتداد العمراني، مشيرًا إلى أن مشروع الصرف الصحي دخل القرية عام 2004م بمنحة ألمانية قدرها 4 ملايين جنيه – آنذاك – إلا أن المشروع يخدم 30% من القرية فقط وباقي منازل وبيوت القرية محرومة تمامًا من هذه الخدمة.
وأضاف، عميرة، تقدمنا بشكاوى عديدة إلى محافظي كفر الشيخ المتعاقبين وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء مجلس النواب لحل مشكلة الصرف الصحي بالقرية ورفع كفاءة محطة الصرف الصحي، ولم يحرك أحد ساكنًا حتى الآن لافتًا إلى ماكينات الرفع الخاصة بمحطة الصرف الصحي تفتقد إلى الكفاءة التشغيلية والقدرة على العمل بكفاءة عالية بسبب الضغط عليها، وتحتاج المحطة بصورة عاجلة باعتماد مالي لرفع كفاءتها وتوسعتها لاستيعاب الضغط المتزايد عليها.