السفارة المصرية بالرياض تعدل قيمة استخراج جوازات السفر.. صور

أجرت السفارة المصرية تعديلا على القيمة المالية لاستخراج أو تجديد، أو بدل الفاقد لجواز السفر.



وقالت السفارة في بيان لها، تتشرف القنصلية العامة بالرياض بالإفادة بأنه بناء على كتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة الجنسية، الإدارة الشئون القانونية إلى وزارة الخارجية، بشأن تعديل قيمة الرسوم المقررة على استخراج جواز السفر المقروء آليا.



وذكرت السفارة أن رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر سوف تبلغ قيمته 570 ريالا سعوديا، وقيمة استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف بـ 750 ريال سعودي، وذلك اعتبارا من 28 أكتوبر المقبل.

