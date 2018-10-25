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حوادث

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:01 م
لرقابة الادارية :
لرقابة الادارية : ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة
ابراهيم مصطفى
أسفرت الحملة التى شنتها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية عن ضبط 3820 طن بطاطس ببعض الثلاجات بمحافظات الدلتا وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وسيتم طرح الكميات المضبوطة بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ وزارة الزراعة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارتي الزراعة والتموين بتشكيل عدة حملات بالمحافظات المختلفة لضبط الكميات المخزنة من البطاطس لدى بعض التجار بالمخالفة للقرارات المنظمة بعدم تخزينها ، وذلك فى إطار متابعة توافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة و ما نشر بوسائل الإعلام مؤخرا و للحد من ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية ومنها البطاطس.

اسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة ببعض الثلاجات بمحافظات الدلتا وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وسيتم طرح الكميات المضبوطة بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ وزارة الزراعة.

وتهيب هيئة الرقابة الادارية واجهزة الدولة المعنية بجميع التجار المتعاملين بالسلع الغذائية بالالتزام بالقانون وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال أى مخالف.
الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور
الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور
الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور
الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور
الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور
الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور
الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور
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