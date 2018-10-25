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أخبار العالم

وفاة أكثر من 10 أطفال وفقد 16 في سيول بالأردن

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:08 م
صدى البلد
رويترز
قال رجال إنقاذ إن ما لا يقل عن عشرة أطفال لقوا حتفهم وفقد 16 في سيول، اليوم الخميس، بمنطقة قرب البحر الميت حيث كان نحو 40 طفلا ومدرسا في رحلة.

وتجري عملية إنقاذ كبرى باستخدام طائرات هليكوبتر وبمشاركة قوات من الجيش، وقالت مصادر في الدفاع المدني لرويترز إن فرق البحث أنقذت حتى الآن 11 شخصا بعضهم في حالة خطيرة.

ووضعت مستشفيات المنطقة في حالة تأهب قصوى.

ونقل التليفزيون الأردني عن مسئول في الدفاع المدني قوله إن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وقال شاهد إن حافلة تقل 37 تلميذا وسبعة مدرسين كانت في رحلة بالمنطقة عندما جرفتها السيول في واد.
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