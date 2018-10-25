أول ظهور لمولود تامر حسني الجديد آدم على السوشيال ميديا

تداول عدد من جمهور ومحبي الفنان تامر حسني صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها مع مولوده الثالث آدم، في أول ظهور للمولود بعد ولادته مؤخرا.



وقد رزق تامر حسنى بمولوده الثالث والذى أطلق عليه اسم "أدم" وذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية.



وكان تامر حسنى قد تعرض منذ أيام قليلة إلى وعكة صحية شديدة وذلك فى الأحبال الصوتية والتى ألزمته ضرورة السفر إلى أمريكا من أجل تلقى العلاج هناك وكان بصحبته زوجته بسمة بوسيل.



يذكر أن تامر حسنى من المقرر أن يقدم فور عودته حفلين غنائيين الأول يوم 9 نوفمبر والثانية يوم 16 نوفمبر المقبل.

