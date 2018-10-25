تكريم علاء زلزلي في لبنان وإطلاق ألبومه قريبا

كرّمت لجنة مهرجان أفضل الدولية، المطرب اللبناني علاء زلزلي، من خلال حفل كبير تميّز بالتمثيل الدبلوماسي وضمّ نخبة من أهل الفن والجمال والأزياء والإعلام.



واطلقت دورته الأولى في فندق فنيسيا في العاصمة اللبنانية بيروت، وتسلّم زلزلي جائزته من مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات في مجموعة إم بي سي زياد حمزة والإعلامي الدكتور جمال فياض.



وقال علاء زلزلي: لكل مجتهد نصيب ويشرفني هذا التكريم من قبل القائمين على المهرجان وأشكرهم على هذه اللفتة الجميلة، كما أعتبر هذا التكريم مسؤولية كبيرة تجاه جمهوري الذي أحاول دائمًا تقديم الأفضل لإرضائهم.



كما وعد زلزلي جمهوره بإطلاق أغنيتين بلغتين عالميتين، إلى جانب إصدار ألبوم تحت عنوان "انت القصة”.



يذكر أن علاء زلزلي أطلق مؤخرًا أغنية بعنوان "بتعقد بتجنن" الأغنية تحمل الطابع السريع من كلمات الشاعر عمرو وألحان علاء زلزلي وتوزيع كريم أسامة وتسجيل استديوهات مصر.