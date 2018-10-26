الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية.. فيديو

أفاد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الشمال.



وأشار "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، إلى أن اليوم سوف يشهد انخفاضا آخر في درجة الحرارة على أن يصبح الطقس معتدلًا بعد أن كان مائلًا للحرارة الأيام الماضية.



وأوصى "شاهين" المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية، لتلافي الإصابة بنزلات البرد بسبب التقلبات الجوية التي نشهدها.



وأشار "شاهين" إلى أنه من المتوقع اليوم هدوء نسبي في حركة الرياح، وزيادة فرص سقوط الأمطار الخفيفة على بعض مناطق الوجه البحري، ومن خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

