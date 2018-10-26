أول تعليق من العاهل الأردني على كارثة سيول البحر الميت

حزني وألمي شديد وكبير، ولا يوازيه إلا غضبي على كل من قصر في اتخاذ الإجراءات التي كان من الممكن أن تمنع وقوع هذه الحادثة الأليمة. أعزي نفسي وأعزي الأردن بفقدان أفراد من أهلي وأسرتي الكبيرة، فمصاب كل أب وأم وأسرة هو مصابي. إنا لله وإنا إليه راجعون — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 26, 2018

أعرب الملك عبد الله بن حسين العاهل الأردني عن حزنه الشديد، على ضحايا السيول التى تعرضت لها البلاد، أمس الخميس، والتى أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.وكتب ملك الأردن على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تغريدة قال فيها: "حزني وألمي شديد وكبير، ولا يوازيه إلا غضبي على كل من قصر في اتخاذ الإجراءات التي كان من الممكن أن تمنع وقوع هذه الحادثة الأليمة. أعزي نفسي وأعزي الأردن بفقدان أفراد من أهلي وأسرتي الكبيرة، فمصاب كل أب وأم وأسرة هو مصابي. إنا لله وإنا إليه راجعون".يُذكر أن الأردن أعلن حالة الطوارئ، أمس الخميس، في العاصمة عمان بسبب المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإنقاذ 25 آخرين، وفقدان 8 أشخاص في منطقة البحر الميت.