ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أول تعليق من العاهل الأردني على كارثة سيول البحر الميت

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 12:06 م
صدى البلد
منار نور
أعرب الملك عبد الله بن حسين العاهل الأردني عن حزنه الشديد، على ضحايا السيول التى تعرضت لها البلاد، أمس الخميس، والتى أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.

وكتب ملك الأردن على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تغريدة قال فيها: "حزني وألمي شديد وكبير، ولا يوازيه إلا غضبي على كل من قصر في اتخاذ الإجراءات التي كان من الممكن أن تمنع وقوع هذه الحادثة الأليمة. أعزي نفسي وأعزي الأردن بفقدان أفراد من أهلي وأسرتي الكبيرة، فمصاب كل أب وأم وأسرة هو مصابي. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يُذكر أن الأردن أعلن حالة الطوارئ، أمس الخميس، في العاصمة عمان بسبب المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإنقاذ 25 آخرين، وفقدان 8 أشخاص في منطقة البحر الميت.
loading...

ترشيحاتنا

الأردن تعلن موقفها من معاهدة السلام مع إسرائيل بعد إلغاء اتفاق الباقورة والغمر

فتش عن العهدة.. تفاصيل ومفاجآت جديدة حول مذبحة مكتب بريد قليوب..النيابة تطالب بعمل جرد دقيق للملفات ولجنة الجرد تكشف قيمة العجز..التحريات:المنتحر طالب بزيادة الحراسة على مكتب البريد أكثر من مرة

معارضون أتراك: أردوغان أدعى فضيلة زائفة في قضية خاشقجي

# الاهلي _يحكم يتصدر تويتر.. ومغرد: إحنا بنختار الأوقات

سعر الذهب اليوم الجمعة 26 -10 - 2018

أول تعليق من العاهل الأردني على كارثة سيول البحر الميت

وزير الآثار يفتتح حديقة حيوان الوادي الجديد.. صور

مأساة سيول الأردن .. أب يبكي بحرقة فقدان ابنه الوحيد بعد شهر من وفاة زوجته

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

حكاية 15 يوما من البحث عن مهاجمي سيارة شركة أدوية الهرم..الجريمة بتخطيط مشرف السيارات

فضائح التحرش تطيح بقيادات في جوجل.. وصحيفة أمريكية: أحدهم ودعوه كبطل

السفارة المصرية بالرياض تعدل قيمة استخراج جوازات السفر.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ أمينة خليل

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

فيديو

التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد عبد الوهاب سعيد بالسويس
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
تعرف على ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد..فيديو
سمير عبد المجيد: نستهدف إخراج الطلاب من الفكر الوظيفي إلى العمل الحر.. فيديو
شاهد.. كيف يساعد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشباب في مشاريعهم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟