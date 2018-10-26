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فن

القاهرة السينمائي يكرم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامه التقديرية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 07:12 م
صدى البلد
محمد نبيل
كرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، والتي تعقد فى الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر المقبل، الممثل العالمي وأيقونة السينما ريف فاينز.

واشتهر "فاينز"، بكونه واحدا من أعظم الممثلين موهبة و حسا فنيا بمنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية.

ومن المقرر أن يتم التكريم و استلام الجائزة التي تمنح لفاينز تقديرا و اعترافا بدوره في صناعة السينما يوم الثلاثاء 27 نوفمبر بدار الأوبرا أثناء العرض الاحتفالي لفيلمه الأخير "الغراب الأبيض"، الذي قام بإخراجه و شارك أيضا في تمثيله.

ريف فاينز يعد احد اهم نجوم السينما في العالم و منحه جائزة فاتن حمامه التقديرية في الدورة الاربعيين للمهرجان يعد تكريمًا لفنان ادهش الجمهور بأعمالة . وبالإضافة للجائزة المرموقة فإن محبي فاينز و العاملين في مجال السينما سوف تتاح لهم فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر، ألا و هي أن يلتقوا بفاينز الممثل و المخرج و المنتج صاحب ترشيحي الأوسكار و جائزة البافتا في حدث فريد من نوعه يوم الثلاثاء 27نوفمبر الساعة الرابعة و النصف بدار الأوبرا ليستمعوا إلي قصته الفريدة.

هذا الحدث النادر الذي لا يمكن تفويته هو فرصة للجمهور لإلقاء نظرة متعمقة علي حياة فاينز و مسيرته السينمائية و إنجازاته، بالإضافة إلي فقرة حصرية لتبادل الأسئلة و ألأجوبة مع النجم الكبير.

فاينز ممثل فائق القدرات و المواهب في مجالات متنوعة ، سواء علي الشاشة أو علي خشبة المسرح، و هذا هو ما يميز مسيرته المهنية البارزة و التي حققت نجاحًا كبيرًا . حصل فاينز علي ثناء النقاد لأدائه في فيلم "برنامج المسابقات"عام 1994، كما لعب دورا بارزا آخر في فيلم "المريض الإنجليزي"عام 1996و الذي ترشح عنه للأوسكار أيضا، هذا بالإضافة إلي أن فاينز استمر بالتمثيل في المسرح و حصل علي جائزة توني عن دوره في مسرحية "هاملت"في اقتباس عصري لمسرحية وليام شكسبير عام 1995من إنتاج برودواي ، حيث تميز بأدائه دور الشخصية الرئيسية عنوان المسرحية.

حظى فاينز علي المزيد من الاهتمام حين أخذت مسيرته السينمائية منحنى جديدا حين لعب دور العدو الشيطاني فولدمورت في سلسلة أفلام "هاري بوتر"المأخوذة عن الروايات الخيالية للكاتبة جيه. كيه. رولينج، و في العام نفسه قام ببطولة فيلم "البستاني المخلص"الذي نال الكثير من الاحتفاء. و في الألفينات سار فاينز من نجاح لنجاح بأدوار لاقت الإعجاب في أفلام "في بروجز" (2008) و "الدوقة" (2009) و "خزانة الألم" (2008) و "القارئ" (2008).

في عام 2011بدأ فاينز أولي تجاربه في الإخراج بفيلم "كورليانوس"المأخوذ عن تراجيديا لشكسبير بنفس الاسم و الذي قام فيه بدور الشخصية الرئيسية عنوان الفيلم، و في 2013قام أيضا بتمثيل و إخراج فيلم "المرأة الخفية"الذي لاقي قبولا كبيرا، بالإضافة لأفلام أخري مثل "سكايفول" (2012) و "طيف" (2015). في عام 2014حظي فاينز بتقييمات نقدية عالية عن دور الناطور جوستاف إتش في فيلم "فندق بودابست الكبير"من تأليف و إخراج ويز أندرسون، و عن دوره في الفيلم الهزلي "عاش القيصر!” من تأليف و إخراج الأخوين جويل و إيثان كوين.

فاينز حاليا يقوم ببطولة مسرحية "أنطوني و كليوباترا"في دور أنتوني و هي من إنتاج ويست إند و يستمر عرضها حتي يناير 2019، كما أنه سوف يشارك ويل فاريل و جون سي ريلي البطولة في فيلم جديد هذا العام و هو "هومز و واتسون".

وسيقدم فاينز لفيلمه الجديد "الغراب الأبيض"الذي قام بإخراجه و شارك في تمثيله و الذي يدور حول أسطورة الباليه الروسي رودولف نورييف، و يحكي الفيلم عن سنوات شباب الراقص الأسطوري و هروبه من الإتحاد السوفييتي إلي الغرب في عام 1961.

يقول محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي عن فاينز: “لا شك أن ريف فاينز هو من أكثر مواهب جيلنا رقيا، فهو ممثل قدير متعدد المواهب و متنوع القدرات، بالإضافة إلي أنه مخرج ذو موهبة عالية و منتج بارع. حضوره علي الشاشة يأسر مشاهديه منذ أدواره الأولي، و هو حقا واحد من أكثر الممثلين تنوعا الآن. نحن نتطلع لاستقباله و الاحتفاء به في مهرجان القاهرة السينمائي للمرة الأولي .

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