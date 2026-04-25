محافظ أسيوط يتفقد كوبري نجع سبع بعد صيانته وتطويره ويوجه بتكثيف أعمال المتابعة والصيانة

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد كوبري نجع سبع على الترعة الإبراهيمية بمركز أسيوط، وذلك عقب الانتهاء من أعمال صيانته ورفع كفاءته، إلى جانب متابعة التشطيبات النهائية لمدخل الكوبري وقرية نجع سبع، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

رافق المحافظ ، خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندسة صباح محمود رئيس قرية نجع سبع، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد اللواء محمد علوان ، على أهمية كوبري نجع سبع حيث يربط بين القرية والطريق الزراعي والقرى المجاورة، ما يسهم في تيسير حركة التنقل وتقليل التكدسات المرورية، خاصة في أوقات الذروة، لافتًا إلى أن أعمال التطوير جاءت استجابة لاحتياجات الأهالي وضمن خطة متكاملة لتحسين شبكة الطرق بالمحافظة.

وتفقد المحافظ ، التشطيبات النهائية لمدخل الكوبري والقرية، والتي شملت أعمال الدهانات ورفع كفاءة الأرصفة، بما يعكس مظهرًا حضاريًا للمنطقة ويتواكب مع أعمال تطوير الكوبري، كما تابع تركيب أعمدة الإنارة والكشافات الجديدة، لتحسين مستوى الإضاءة ورفع كفاءة الطريق، بما يسهم في تعزيز عوامل الأمان والحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ، على أهمية استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري، والحفاظ على المظهر الحضاري للقرية، مؤكدًا أن مداخل القرى تمثل واجهة تعكس مستوى الخدمات والتنمية.

وأشار محافظ أسيوط ، إلى استمرار تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة الطرق والكباري بمختلف مراكز المحافظة، مع العمل على تذليل أي معوقات وتسريع وتيرة العمل، لضمان استدامة الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية.