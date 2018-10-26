قطيعة إلكترونية بين غادة عادل ومطلقها مجدي الهواري

ألغت الفنانة غادة عادل متابعة مطلقها المخرج مجدي الهواري من حسابها الشخصي على انستجرام، إذ لا يتواجد ضمن قائمة المُتَابعين في حسابها والذين يبلغ عددهم 1571 شخصا.



وفي الوقت ذاته ألغى مجدي الهواري متابعة غادة عادل أيضًا، إذ احتوى حسابه على انستجرام على 40 شخصا يتباعهم لا تتواجد "غادة" من بينهم، على الرغم من حرص الثنائي على استمرار علاقة الصداقة بعد الطلاق الذي وقع، ما يؤكد حدوث قطيعة بينهما.



وكان المخرج مجدي الهواري، قد قام قبل أيام بمشاركة صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام، استعاد من خلالها ذكريات العرض الخاص لفيلمه "55 إسعاف" الذي تواجدت فيه مطلقته الفنانة غادة عادل.



وعلق الهواري على الصورة قائلا : "من العرض الخاص لفيلم #55_اسعاف .. #ابنائي .. #صورة تحمل شقي عمري والسنين .. بتوفيق من الله واجتهاد كبير كنّا سبب في صناعة هولاء #النجوم".



وفسر المتابعون تعليق مجدي الهواري على الصورة بأنه رسالة إلى غادة عادل بأنه من صنع نجوميتها التي تتمتع بها في الوقت الحالي، لأنه صنع معظم أعمالها الفنية الناجحة في بداية مشوارها الفني.