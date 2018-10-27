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أخبار البلد

مسرح شباب العالم بمنتدى 2018 يستضيف فنانين من ذوي الإعاقة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:46 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2017 خلال المؤتمر الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلة؛ عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة لتسليط الضوء على قضاياهم وتقديم الدعم اللازم لهم في جميع المجالات.

ومن هذا المنطلق حرصت إدارة منتدى شباب العالم على تجهيز المسرح، الذي ينطلق هذا العام مع فعاليات منتدى 2018 ، ليناسب احتياجات ذوي الإعاقة، وأيضًا توجيه الدعوة لمجموعة من الفنانين والموهوبين من ذوي الإعاقة من كافة أنحاء العالم لحضور الفعاليات الفنية.

وسيكون العرض الرئيس في المسرح هو العمل المسرحي "الزائر"، الذي سيُعرض يوم 2 نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، ويضم ممثلين مصريين من طلبة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، ومركز الإبداع الفني، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الموهوبين من مختلف الجنسيات. تحت إشراف وقيادة المخرج المصري خالد جلال، رئيس مركز الإبداع الفني

مسرح شباب العالم تم إنشاؤه ضمن فعاليات منتدى شباب العالم الذي يعقد هذا العام 2018 من قِب ل الشباب ومن أجل عرض قضايا الشباب، ليكون محورا جامعًا لمُختلف الفنون؛ حيث يعرض من خلاله مجموعة متنوعة من العروض المسرحية الموسيقية
والكوميدية والدرامية، وكذلك عديد من المحادثات الملهمة، وغير ذلك الكثير، كما يشارك فيه فنانين وموهوبين من جميع أنحاء العالم. 

ويقام منتدى شباب العالم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من ( ٣ - ٦ نوفمبر 2018 (. وكان المنتدي قد انطلق عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع . 

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من 5000 من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
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