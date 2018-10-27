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فن

عرض فيلم Outlaw King أول نوفمبر المقبل .. فيديو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:13 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حددت الشركة المنتجة لفيلم Outlaw King عرضه شبكة نيتفلكس يوم 9 نوفمبر المقبل.

تدور قصة فيلم Outlaw King حول قصة ديفيد دى جالوت الحقيقية وكيف استخدم الملك "الخارج عن القانون" الاسكتلندى العظيم فى القرن الرابع عشر روبرت بروس بمكر وشجاعة لهزيمة وصد الجيش الإنجليزى الأكثر احتلالًا والأفضل تجهيزًا.

الفيلم من إخراج ديفيد ماكنزي، ومن تأليف مارك بومبك، وبثشبع دوران، وديفيد هاروير، وجيمس ماكينيس، ومن بطولة مجموعة متميزة منهم كريس باين، وآرون تايلور جونسون، وفلورنس بوج، وستيفن ديلان، وتونى كوران، واليستر ماكنزى، وجيمس كوزمو، وكالان مولفى.
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