ايران تستقوى بمساندة أوروبا لمواجهة العقوبات الأمريكية

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الرئيس الإيراني حسن روحاني تأكيده أن أوروبا تقف إلى جانب طهران ضد إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها، وأن واشنطن معزولة وسط حلفائها التقليديين في مواجهتها مع إيران.



وقال روحاني أمام البرلمان في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني: "لا يحدث كثيرا أن تتخذ أمريكا قرارا وينبذه حلفاؤها التقليديين".



وأضاف: "لم يكن أحد يتصور قبل عام أن تقف أوروبا مع إيران في وجه أمريكا.. روسيا والصين والهند والاتحاد الأوروبي وبعض دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية أصدقاؤنا. علينا أن نعمل معهم ونجذب استثمارات".



وحسب ما نقلته القناة، كان الرئيس الإيراني يتحدث في مستهل جلسة للبرلمان لمناقشة تعديل وزاري يشمل وزيرا جديدا مقترحا للاقتصاد هو "فرهاد دج بسند"، الذي يعتبر على نطاق واسع تكنوقراطيا، وكذلك ثلاثة وزراء آخرين على صلة بالاقتصاد.



يأتي التغيير الوزاري المقترح في وقت تواجه فيه الحكومة ضغطا شديدا يتعلق بالاستقرار الاقتصادي سببه الأكبر العقوبات الأمريكية.



وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على العملة الإيرانية وقطاعي المعادن والسيارات في إيران في أغسطس الماضي، بعد قرارها الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015، ورفع عقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي لإيران.



وانتقدت دول أوروبية انسحاب واشنطن من الاتفاق، فيما تعمل على وضع حزمة إجراءات اقتصادية للمساعدة على تعويض تأثير الضغوط الأمريكية على طهران، والتي أسهمت في تقلبات اقتصادية في البلاد.



ومن المقرر أن تدخل قيود أمريكية على صادرات النفط الإيرانية الحيوية حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر المقبل.