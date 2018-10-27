ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تحطم هليكوبتر فى ملعب ليستر سيتي الانجليزى

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:34 م
صدى البلد
ريهام بكير
قال مقدم برامج في شبكة «بي.تي» التلفزيونية إن طائرة هليكوبتر تابعة لنادي ليستر سيتي الإنجليزي تحطمت في "جراج" السيارات بالنادي.

وذكرت شبكة سكاي نيوز أن الهليكوبتر تخص مالك النادي فيكاي سريفادهانابرابا.

وأعلنت شرطة مدينة ليستر أنها تتعامل مع الحادث الذي وقع في المنطقة المجاورة من استاد كينج باور بالمشاركة مع خدمات الطوارئ.
loading...

ترشيحاتنا

ضابط مصري ينتزع المرتبة الثانية من الروس في بطولة الصديق الوفي .. فيديو

انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية..صور

تعرف على شرط الحصول على وحدة سكنية في حي الأسمرات

بث مباشر لمباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح أمام كارديف سيتي

محمد صلاح يتألق ويسجل ويقود ليفربول لاكتساح كارديف سيتي برباعية .. فيديو

تعرف على الخاصية الجديدة لـ واتس آب

ننشر.. أسماء العمال الـ 4 المتوفين داخل أحد مصانع الأعلاف بالدقهلية

مصرع شاب سقط فى حفرة أثناء قيادة دراجته بالقناطر الخيرية

مفاجأة.. الجزيرة تهاجم قطر لهذا السبب

زوج الراحلة غنوة شقيقة أنغام يهاجم العائلة بسبب منعه من رؤية ابنه.. صور

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

أحمد موسى يكشف علاقة أبو تريكة بالموساد الإسرائيلي فى قطر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة حصاد اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للطائرة

جولة جماعية بـ الحنطور لضيوف مؤتمر الاتحاد الدولى للطيران بالاقصر.. صور

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

رئيس السكة الحديد: العنصر البشري الركيزة الأساسية للهيئة.. صور

كارتيرون يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي لمدة 15 دقيقة قبل التدريب استعدادًا للوصل .. صور

فيديو

منسق مشروع طفلين كفاية: 342 ألف زيارة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية
شاهد.. خدعة لاعبي المنصورة لتسجيل هدف في شباك إنبي بكأس مصر
محمود أشرف.. طفل يعشق علم الرياضيات ويجرى العمليات الحسابية بدون آلة.. الاختبارات الرسمية: مستواه العقلى يتجاوز عمره بأكثر من 8 سنوات
انطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني بقصر المانسترلي بشعار 100 سنة مانديلا
عطار الحسين يكشف أسرار السحر الأسود.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟