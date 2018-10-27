تحطم هليكوبتر فى ملعب ليستر سيتي الانجليزى

قال مقدم برامج في شبكة «بي.تي» التلفزيونية إن طائرة هليكوبتر تابعة لنادي ليستر سيتي الإنجليزي تحطمت في "جراج" السيارات بالنادي.



وذكرت شبكة سكاي نيوز أن الهليكوبتر تخص مالك النادي فيكاي سريفادهانابرابا.



وأعلنت شرطة مدينة ليستر أنها تتعامل مع الحادث الذي وقع في المنطقة المجاورة من استاد كينج باور بالمشاركة مع خدمات الطوارئ.