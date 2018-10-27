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رياضة

دجيش: لو نفذنا كلام حلمي طولان لن يقوم أي حكم بإدارة أي مباراة.. فيديو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:34 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
علق أيمن دجيش حكم مصر الدولي السابق على تصريحات حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري والتي تعجب فيها من اسناد اللقاء لحكم تونسي في وجود لاعب تونسي في صفوف نادي الزمالك.

وقال دجيش في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "هذا الأمر يحدث في مباريات كثيرة وحدث معي شخصيًا".

متابعًا "حكمت مباراة لاهلي طرابلس الليبي في وجود عدد من اللاعبين المصريين مثل نور السيد وأيمن حفني، لو استبعدنا الحكام لهذا السبب مش هنلاقي حكام تحكم".
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