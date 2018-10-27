وليد صلاح الدين يفتح النار على الزمالك بسبب عقوبات سيسيه وداوودا

أبدى وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالاتحاد السكندري، اندهاشه من إقدام مسؤولي الزمالك على توقيع عقوبات على لاعبيه المعارين لزعيم الثغر.



وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن توقيع عقوبة مالية ضخمة على أحمد داوودا ورزاق سيسيه، لاعبي الأبيض المعارين للاتحاد، بسبب مشاركتهما ضد الأول في البطولة العربية.



وقال صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك أكبر من ذلك الأمر، وإنه كان يتمنى ألا يتم إقحام اللاعبين في الخلاف الواقع بين الناديين.



وأكد أن ما حدث غير منصوص عليه في العقد من الأساس، وأن اللاعبين لم يوقعا على لائحة الزمالك، لأنهما ملكا الاتحاد، فكيف يتم تطبيقها عليهما.



وأضاف مدير الكرة بالاتحاد أن اللاعبين عانيا طوال الأيام الماضية، بسبب التوتر الذي صُدر لهم، وتلقيهما رسائل تهديد، مؤكدا أنه كان لا يتمنى صدور هذه التصرفات من نادي الزمالك.



واختتم وليد تصريحاته بالتأكيد على أن هدف الزمالك جاء بفعل فاعل، ومن تسلل واضح، وأن توقيتات حكم الراية كانت خاطئة طوال الوقت.