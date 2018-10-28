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اقتصاد

الملا: إطلاق الغاز بمنطقة مغاغة في المنيا ومدينة الصداقة بأسوان الشهر الجاري

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:03 ص
صدى البلد
مصطفى خلاف - مايكل عياد
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا ضم رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ونائبه للمشروعات ورؤساء شركات توصيل الغاز، حيث تم استعراض نتائج تنفيذ مبادرة الوزارة تقسيط تكلفة مساهمة المواطنين فى التوصيل بدون مقدم وبواقع 30 جنيهًا شهريًا فى المناطق التى يصلها الغاز لأول مرة، حيث ارتفع حجم التعاقدات منذ تنفيذها فى أغسطس الماضى إلى أكثر من 300 ألف عميل، وطالب الوزير بالتيسير على المواطنين فى إجراءات التعاقد.

وتم خلال الاجتماع استعراض معدلات التنفيذ الأسبوعية خلال شهر أكتوبر الحالى حيث تم توصيل الغاز بمدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية وأوسيم وطناش بمحافظة الجيزة، وسيتم خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي إطلاق الغاز بمنطقة مغاغة بمحافظة المنيا ومدينة الصداقة بأسوان.

وشدد الملا على أهمية التزام شركات التوصيل بالبرنامج الزمنى والآليات التى تم اتخاذها لسرعة رفع معدلات التوصيل لمواكبة الخطة الطموح، مشددًا على سرعة التنسيق مع المحافظات والمحليات لتذليل أى عقبات لإصدار تصاريح عمل تلك الشركات.

كما شدد على أهمية الاستمرار فى مراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعى والسلامة فى تنفيذ الأعمال، مشيرًا إلى أن برنامج التوصيل يركز على المناطق الشعبية الأكثر كثافة سكانية فى مختلف محافظات ومدن وقرى مصر وإعطاء الأولوية لمحافظات الصعيد لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز والاستفادة من هذه الخدمة الحضارية فى إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز إليها منذ بدء النشاط وحتى الآن بلغ حوالى 12ر9 مليون وحدة سكنية.
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