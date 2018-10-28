67.63 مليار دولار قيمة حجم تجارة مصر خلال 9 أشهر

ارتفع حجم تجارة مصر خلال الفترة "يناير-سبتمبر" من العام 2018 لتبلغ 67 مليارا و630 مليون دولار مقارنة بـ 59 مليارا و822 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 13%.



وأوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت خلال 9 أشهر من 2018 لتبلغ 15.514 مليون دولار، مقارنة بـ16.605 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 11%، كما زادت الواردات بنحو 14% لتبلغ ما قيمته 49.116 مليون دولار مقابل 43.217 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأشار التقرير إلى أنه خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفعت الصادرات بنحو 20% لتبلغ 1.933 مليار دولار مقابل 1.613 مليار دولار، فيما سجلت الواردات تراجعا بنحو 13% لتبلغ 4.206 مليار دولار مقابل 4.860 مليار دولار في سبتمبر 2017.



وحول التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية، لفت التقرير إلى استحواذ دول الجامعة العربية على النسبة الأكبر من الصادرات المصرية بنحو 6.735 مليار دولار، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بما قيمته 5.528 مليار دولار، وفي المرتبة الثالثة دول أخرى بما قيمته 3.943 مليار دولار، فيما سجلت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة ما قيمته 1.185 مليار دولار وإلى الدول الأفريقية (غير العربية) ما قيمته 1.123 مليار دولار.



وفيما يتعلق بصادرات القطاعات، نوه التقرير بأن صادرات "الأسمدة والكيماويات" تصدرت قائمة القطاعات، حيث زادت بنحو 25.8% لتسجل خلال 9 أشهر 3.998 مليار دولار مقارنة 3.179 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما زادت صادرات "الصناعات اليدوية" بنحو 10% لتبلغ 158 مليون دولار مقارنة بـ144 مليون دولار، وسجلت صادرات"الملابس الجاهزة" ارتفاعا بنحو 9.2% لتبلغ 1.174 مليار دولار مقابل 1.075 مليار دولار، فيما زادت صادرات "الصناعات الطبية" بنحو 13% لتسجل ما قيمته 377 مليون دولار مقابل 334 مليون دولار.



وقال إن صادرات "الغزل والمنسوجات" ارتفعت بنحو 10.3% لتبلغ 678 مليون دولار مقارنة بـ614 مليون دولار، وزادت صادرات "المفروشات" بنحو 1.3% لتبلغ 384 مليون دولار مقابل 379 مليون دولار، ونمت صادرات "الكتب والمصنفات" بنحو 39.3% لتبلغ 11 مليون دولار مقابل 8 ملايين دولار.



في المقابل، أظهر التقرير تراجع صادرات" مواد البناء" طفيفا بنحو 0.2% لتبلغ 3.818 مليار دولار مقابل 3.826 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت صادرات" الأثاث"بنحو 1.9% لتصل الى 240 مليون دولار مقابل 245 مليون دولار، كما تراجعت صادرات "المنتجات الجلدية" بنحو 9.7% لتبلغ 80 مليون دولار مقابل 89 مليون دولار، وسجلت صادرات" الحاصلات الزراعية " تراجعا بنحو 2.8% لتبلغ 1.693 مليار دولار مقابل 1.741 مليار دولار.



وأوضح أن صادرات "الصناعات الهندسية" انخفضت بنحو 4.7% لتسجل 1.752 مليار دولار مقابل 1.838 مليار دولار، كما تراجعت صادرات "الصناعات الغذائية" بنحو 0.9% لتسجل 2.114 مليار دولار مقابل 2.133 مليار دولار.



وحول أهم الأسواق المستوردة للصادرات المصرية خلال 9 أشهر، أظهر التقرير استحواذ "الإمارات العربية المتحدة" على النصب الأكبر بنحو 1.576 مليار دولار، تلاها "تركيا" بما قيمته 1.498 مليار دولار، واحتلت "الولايات المتحدة الأمريكية " المرتبة الثالثة بما قيمته 1.185 مليار دولار تلاه "إيطاليا" بنحو 1.171 مليار دولار، وفي المرتبة الخامسة "المملكة العربية السعودية" بما قيمته 1.055 مليار دولار.

