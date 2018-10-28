الإمارات تصدر قانونا جديدا بشأن البنك المركزي والأنشطة المالية

أصدرت الإمارات العربية المتحدة اليوم، الأحد، قانونا جديدا بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.



وقالت إن القانون الجديد يرفع رأسمال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار)، ويسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أمثال رأس المال المدفوع.



صدر القانون بعد مرسوم من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.