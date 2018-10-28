شاهد.. البيت الأبيض ينكس العلم الأمريكي حدادا على ضحايا هجوم بيتسبيرج

نكس البيت الأبيض مساء اليوم، الأحد، العلم الأمريكي حدادًا على أرواح الضحايا الـ11 الذين توفوا عقب حادث إطلاق نار على معبد يهودي في مدينة بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية.





وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، السبت، بتنكيس العلم الأمريكي على جميع المباني العامة بما في ذلك البيت الأبيض؟.





وقال في بيان أصدره البيت الأبيض إنه سيتم تنكيس الأعلام أيضا في السفارات والقنصليات والمرافق العسكرية الأمريكية.





ووجه المدعي العام الأمريكي في ولاية بنسلفانيا، أمس، 29 اتهاما تتعلق بالعنف والجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية، بحق المشتبه به في الهجوم على المعبد يهودي، روبرت باورز.



