مستقبل وطن بالشرقية يدشن منافذ إحنا معاك لتوفير الخضراوات بأسعار مخفضة

أقام حزب مستقبل وطن بالشرقية، شوادر بعدد من المراكز، لتوفير الخضراوات بأسعار مخفضة وفى مقدمتها البطاطس والطماطم، ضمن مبادرة أطلقها لمواجهة جشع التجار بعرض الخضراوات بنصف ثمنها.



ودشنت أمانة مركز منيا القمح، أول شادر ضخم بالمدينة ونجحت فى تقديم أسعار أقل من سعر الجملة بواقع 5 جنيهات لـ كيلو البطاطس والطماطم للمساعدة في محاربة الغلاء.



وتستمر هذه الفاعلية فى تقديم الخضراوات لحين استقرار الأسعار بالمحافظة، وكان هناك استحسان من قبل المواطنين وإقبال شديد عليها نظرا لانخفاض الأسعار، وقام الأهالى بالتعبير والإشادة بجهود الحزب ودوره المجتمعى والسياسى فى مواجهة غلاء الأسعار، والشعور بالمواطن البسيط.



وأوضح الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية، فى بيان، أن سبب إضافة "إحنا معاك" باللوجو الخاص بالحزب لم يأت من فراغ، ولكنها رسالة لأهالينا بأننا مع المواطن البسيط ومعه فى كربه قبل فرحه، مؤكدًا أن الحزب همه الأول بناء الإنسان المصرى اجتماعيا وصحيا واجتماعيا تماشيًا مع سياسة الدولة.

