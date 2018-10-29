إليزابيث الثانية تتنازل عن العرش لهذا السبب

نشرت العديد من وسائل الإعلام البريطانية عن نية الملكة إليزابيث الثانية التنازل عن عرش بريطانيا لصالح ابنها ولي العهد الأمير تشارلز خلال 3 سنوات.



وبحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية، تنوي اليزابيث الثانية التنحي عن منصبها عند بلوغها عامها الـ 95، أى بعد 3 سنوات من الآن.



اعتلت اليزابيث عرش بريطانيا فى عام 1953، وأقسمت على خدمة بريطانيا طوال حياتها، ولكن يبدو أنها ستخلف بقسمها خاصةً بعد تعيينها لتشارلز خليفة لها كرئيس للكومنولث في وقت سابق من هذا العام.



وبمجرد تنحيها عن الحكم ستكون هى المرة الثانية فى تاريخ بريطانيا، بعدما تنازل الملك إدوارد الثامن عن عرشه لأخيه الملك جورج السادس والد الملكة اليزابيث، أثناء الحرب العالمية الثانية.