ليستر سيتي يعلن رسميا فقدان رئيسه في تحطم طائرته

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، وفاة رئيس النادي فيكاي سريفادهانابرابا ضمن خمسة أشخاص لاقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، السبت الماضي.



وقال النادي في بيان له: "بكل أسف وبقلوب مكسورة نؤكد أن رئيسنا فيكاي سريفادهانابرابا كان ضمن الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي مساء السبت عندما تحطمت طائرة هليكوبتر تقله هو وأربعة أشخاص آخرين خارج استاد كينج باور".



وكانت طائرة رئيس نادي ليستر سيتي قد تحطمت، حيث لقى مصرعه برفقة ابنته.