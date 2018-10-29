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ثقافة

الإنتاج الثقافى يستضيف فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الأفرو صيني .. صور

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:29 ص
صدى البلد
طارق موسى
استضاف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات اليوم الثاني بالدورة الثالثة لمهرجان "الفنون والفلكلور الأفروصيني" برئاسة الدكتورة سهير عبد القادر، وذلك مساء أمس الأحد فى مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

وافتتحت الدكتورة سهير عبدالقادر مدير ومؤسس المهرجان، والفنان محمد الدسوقى مدير مركز الهناجر للفنون، معرض لرسومات الأطفال نظمته مؤسسة أولادنا فى صالة الاستقبال بمركز الهناجر للفنون، وعلى هامش المهرجان أقيم أيضا معرض للمنتجات اليدوية فى ساحة المركز، وهو نتاج مجموعة من الورش التى تقيمها مؤسسة أولادنا.

كما تضمن برنامج الفعاليات أمس، عرض فيلم حديقة أكوا لدولة توجو، وفيلم صمت عال لنيجيريا، وفيلم حصى السعادة لسنغافورة، واصطحب العرض ورشة فنون تشكيلية (مجسمات) للفنان توفيق عبدالملاك، فى ساحة المركز.

واختتم برنامج المهرجان مساء أمس، بباقة من الفقرات الفنية والاستعراضات لفرقة توشكى للفنون الشعبية وفرقة الشمس الذهبية من الجزائر، وفرقة زى جيانجو من الصين، وفرقة نابا من الكونغو، بساحة مركز الهناجر.

يذكر أن مهرجان "الفنون والفلكلور الأفرو صيني" يقام فى الفترة من 27 أكتوبر الجارى ويستمر حتى 3 نوفمبر المقبل، بالتعاون بين وزارات "الثقافة، السياحة، الشباب والرياضة"، ويعد المهرجان من أهم المهرجانات التي ترعاها وزارة الثقافة والتي تسعى من خلاله إلى مد جسور التواصل بين دول القارة الأفريقية والصين والتعرف على ثقافات وفنون الدول المشاركة بالمهرجان.
الإنتاج الثقافى يستضيف فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الأفرو صيني .. صور
الإنتاج الثقافى يستضيف فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الأفرو صيني .. صور
الإنتاج الثقافى يستضيف فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الأفرو صيني .. صور
الإنتاج الثقافى يستضيف فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الأفرو صيني .. صور
الإنتاج الثقافى يستضيف فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الأفرو صيني .. صور
الإنتاج الثقافى يستضيف فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الأفرو صيني .. صور
الإنتاج الثقافى يستضيف فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الأفرو صيني .. صور
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