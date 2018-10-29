الرومانية هاليب تحافظ على صدارة تصنيف لاعبات التنس المحترفات

واصلت اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب، صدارة تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.



وارتقت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا إلى المركز الرابع في التصنيف، وذلك بعد تتويجها أمس بلقب بطولة "الماسترز" الختامية للموسم.

فيما تراجعت اليابانية نعومي أوساكا إلى المركز الخامس، في الوقت الذي تراجعت فيه التشيكية بيترا كفيتوفا مركزين لتحتل المرتبة السابعة عالميًا.



وتصدرت هاليب القائمة برصيد 6,921 نقطة، تبعتها أنجليك كيربر: 5,875 نقطة في المركز الثاني، ثم كارولين فوزنياكي: 5,586 نقطة في المركز الثالث، فيما حلت إيلينا سفيتولينا: 5,350 نقطة في المركز الرابع، بينما جاءت نعومي أوساكا: 5,115 نقطة في المركز الخامس.



واحتلت سلوان ستيفنز: 5,023 نقطة المركز السادس، وجاءت بيترا كفيتوفا: 4,630 نقطة في المركز السابع، ثم كارولينا بليسكوفا: 4,465 نقطة في المركز الثامن، فيما حلت كيكي بيرتنز: 4,335 نقطة في المركز التاسع، بينما احتلت داريا كاساتكينا: 3,315 نقطة المركز العاشر.





