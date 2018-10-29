اول تعليق لنجم يد الزمالك عقب التتويج باللقب الافريقي

أعرب أحمد الأحمر نجم فريق اليد بالزمالك عن سعادته البالغة بتتويج الفريق ببطولة افريقيا .



و كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توبتر ":" الحمدلله علي البطوله الافريقيه ابطال الدوري رقم ١١ بشكر الفريق كله والجهاز الفني فعلا كل واحد في المنظومه عمل الي عليه واكتر ودي اقل هديه بنهديها لجمهورنا العظيم "



و نجح لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، في الفوز على الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ليحافظ على اللقب الإفريقي بنتيجة 27 -25.