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رياضة

اول تعليق لنجم يد الزمالك عقب التتويج باللقب الافريقي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:23 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب أحمد الأحمر نجم فريق اليد بالزمالك عن سعادته البالغة بتتويج الفريق ببطولة افريقيا .

و كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توبتر ":" الحمدلله علي البطوله الافريقيه ابطال الدوري رقم ١١ بشكر الفريق كله والجهاز الفني فعلا كل واحد في المنظومه عمل الي عليه واكتر ودي اقل هديه بنهديها لجمهورنا العظيم "

و نجح لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، في الفوز على الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ليحافظ على اللقب الإفريقي بنتيجة 27 -25.
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