عبو لاعب الطائرة يخضع لبرنامج علاج طبيعي بالأهلي

يخضع عبدالحليم «عبو»، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي لبرنامج علاج طبيعي؛ للتأهيل من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في الركبة وأبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية.



وحرص محمد مصيلحي المدير الفني للفريق على متابعة حالة اللاعب، خاصة بعدما اعتذر عن المشاركة مع المنتخب الوطني في البطولة العربية بسبب الإصابة.



ويسعى مصيلحي إلى تجهيز اللاعب بالشكل المناسب لانطلاق مباريات الفريق الرسمية في المنافسات المحلية خلال الفترة القادمة.