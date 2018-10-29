حفتر في إيطاليا للإعداد لمؤتمر باليرمو حول ليبيا



ذكرت صحيفة "ريبابليكا" الإيطالية، أن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، يجري حاليا زيارة إلى روما، ضمن الاستعدادات لعقد مؤتمر باليرمو الذي تنظمه إيطاليا بشأن ليبيا، في يومي 12 و13 نوفمبر.



وأشارت الصحيفة إلى أن حفتر التقى رئيس الوزراء الإيطالي، جيوسيب كونتي، وناقش مسألة عودة السفير الإيطالي مجددا إلى ليبيا.



ومن المرجح أن يلتقي اليوم، الأربعاء بوزير الخارجية الإيطالي، ينزو ميلانيزى.



وتهدف هذه الزيارة إلى الإعداد لمؤتمر باليرمو حول إعادة السلم في ليبيا، والذي سيحضره، المبعوث الأممي لطرابلس، غسان سلامة.

