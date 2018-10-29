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فن

محمد حفظي : الدورة الـ٤٠ لمهرجان القاهرة السينمائي تاريخية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:38 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
اعتذر محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي عن تأخر بدء المؤتمر الصحفي معبرا عن سعادته بالإقبال الكبير للإعلام المصري و العربي على المهرجان .

قال حفظي ان هذه الدورة تاريخية لانها الدورة رقم ٤٠ ، لافتا الى ان المنافسة الشديدة بين المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط لذلك يسعى القاهرة السينمائي دائما للمنافسة بقوة.

أضاف حفظي : " هناك برنامج مهم جديد للمخرجات العربيات مثلما حدث في مهرجان كان و فينسيا و ينظر المهرجان لمواكبة التطور التكنولوجي و هناك برامج لافلام للواقع التكنولوجي".

وتنطلق الدورة الـ٤٠ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم ٢٠ نوفمبر و تستمر حتى ٢٩ من نفس الشهر و يفتتح الدورة الجديدة فيلم Green book للمخرج بيتر فاريلي ، ويكرم الممثل العالمي ريف فاينز والنجم حسن حسني بمنحهما جائزة فاتن حمامة التقديرية.
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