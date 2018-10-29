محمد حفظي : الدورة الـ٤٠ لمهرجان القاهرة السينمائي تاريخية

اعتذر محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي عن تأخر بدء المؤتمر الصحفي معبرا عن سعادته بالإقبال الكبير للإعلام المصري و العربي على المهرجان .



قال حفظي ان هذه الدورة تاريخية لانها الدورة رقم ٤٠ ، لافتا الى ان المنافسة الشديدة بين المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط لذلك يسعى القاهرة السينمائي دائما للمنافسة بقوة.



أضاف حفظي : " هناك برنامج مهم جديد للمخرجات العربيات مثلما حدث في مهرجان كان و فينسيا و ينظر المهرجان لمواكبة التطور التكنولوجي و هناك برامج لافلام للواقع التكنولوجي".



وتنطلق الدورة الـ٤٠ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم ٢٠ نوفمبر و تستمر حتى ٢٩ من نفس الشهر و يفتتح الدورة الجديدة فيلم Green book للمخرج بيتر فاريلي ، ويكرم الممثل العالمي ريف فاينز والنجم حسن حسني بمنحهما جائزة فاتن حمامة التقديرية.