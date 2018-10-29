متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

يقع متحف آثار الوادي الجديد في مدينة الخارجة ويضم آثارا مصرية من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث والتي عثر عليها في في بمختلف المراكز الإدارية والمناطق الأثرية بربوع المحافظة.



قال الدكتور طارق القلعى مدير متحف آثار الوادى الجديد، إن المتحف يضم آثارًا من العصر الفرعوني تتضمن مجموعة من التماثيل واللوحات الجنائزية التي تخص بعض حكام الواحات وتماثيل الآلهة ومجموعة من الأواني الفخارية المزخرفة ومساند لرأس وأدوات للكتابة ومجموعة من الأواني الحجرية وسكاكين ومكاشط من عصر ما قبل التاريخ ولعب أطفال من الفخار ومجموعة من الحلي التمائم ولوحات جدارية وغيرها.



وأوضح أن من أهم مقتنيات المتحف من العصرين اليوناني والروماني مجموعة من الأقنعة والتوابيت الآدمية من الخشب ومجموعة من الفخار والأستراكا والحلي وتماثيل لآلهة وإلهات بالإَضافة إلى مجموعة من الطيور والحيوانات المحنطة ومسارح.



ويضم أيضًا العديد من القطع الاثريه القديمة التي عثر عليها بمختلف المناطق الاثريه بالمحافظة، ومنها لوحات فرعونية عثر عليها في منطقة قلاع الضبة ببلاط، وتماثيل للإله حورس، وتمثال الأسد الرابض بوجه إنسان والذي عثر عليه في معبد دير الحجر، إضافة إلى مجموعة من الأواني الفخارية من العصر القبطي وبعض القطع عثر عليها بمنطقة موط بالداخلة.



وتابع أن من أهم الآثار القبطية والإسلامية أيقونات ومسارح وأخشاب مزخرفة وعناصر معمارية وصلبان من المعدن وكتابات قبطية و مشكاوات ومجموعة من الخزف الإسلامي والأسلحة والأواني وعناصر زخرفية وآيات قرآنية.. وأخيرا يضم المتحف بعض المقتنيات من عهد أسرة محمد علي تتمثل في مجموعة من التحف المختلفة التي كانت تعرض من القصور الملكية.



يذكر أن الدكتورة إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، كانت ستزور متحف آثار الوادي الجديد أمس الأحد للوقوف على أهم متطلبات المتحف فنيا وأثريا، وذلك عقب زيارة وزير الأثار الدكتور خالد العناني الجمعة الماضية.