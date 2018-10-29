طهطا نظيفة وخضراء مبادرة مستقبل وطن للنظافة والتشجير بالمدينة

قال اللواء محمد مصطفى ، أمين حزب " مستقبل وطن " بمحافظة سوهاج ، أن أمانة الحزب بدأت فى تنفيذ مبادرة للنظافة والتشجير بمدينة طهطا فى شمال المحافظة ، تحت عنوان " طهطا نظيفة وخضراء " ، لافتا إلى أن المبادرة يجرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ، وبرعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الأقليم .



وأوضح مصطفى، أن المبادرة تأتى فى إطار الدور التنموى والمجتمعى للحزب ، والحرص على مشاركة ومساندة الجهاز التنفيذى بالمحافظة فى الإرتقاء بمنظومة النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية ن والفرعية ، والميادين ، والعمل على توفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين ، موجها الشكر لمحافظ سوهاج على تقديمه الدعم اللازم للمبادرة .



وقال المهندس محمد محمود لبيب ، أمين التنظيم بالحزب ، أن المبادرة بدأتها أمانة الحزب الفرعية بمدينة طهطا ، بمشاكة من شباب الحزب فى تركيب سلاسل القمامة التى وفرتها أمانة الحزب الفرعية ، بأعمدة الإنارة فى مختلف شوارع مدينة طهطا ، إلى جانب تسليم مجموعة كبيرة من الأشجار وفرتها الأمانة الحزبية للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ، لتشجير طرق وشوارع المدينة ، مؤكدا أن أمانة الحزب تدرس تعميم المبادرة لتشمل باقى مراكز المحافظة ، داعيا الأهالى إلى المشاركة الفعالة فى المبادرة ، والحفاظ على ما سيتم إنجازه من خلالها.



وقال أسامة أبو علي، أمين الحزب بمدينة طهطا ، أن المبادرة تهدف إلى تعميق روح الولاء والانتماء للوطن ، وغرس روح التفاعل والمشاركة لدى شباب طهطا فى الحرص على نظافة وتجميل مدينتهم ، بخلاف الحرص على نشر وزيادة المساحات الخضراء بشوارع المدينة ، وأهمية ذلك فى التجميل والحد من تلوث البيئة ، لافتا إلى قيام أمانة الحزب بالمدينة بتوفير وتركيب 160 سلة مهملات فى أعمدة الإنارة بمختلف الشوارع الرئيسية بالمدينة ، والبدء فى زراعة 55 شجرة من نوع " فيكس " بمختلف شوارع المدينة .