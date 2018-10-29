مجازاة مدير إداري ومراقب صحي بمركز حضري بالعريش

قرر الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء مجازاة مدير اداري لوجود اهمال بالعيادة، و مجازاة مراقب صحي للتقصير في مهامة، جاء ذلك اثناء جولة تفقدية قام بها لاحد المراكز الحضرية بالعريش , وتفقد خلال جولتة الصيدلية والاستقبال وسلسلة التبريد وتأكد من توافر الطعوم والامصال بالمركز.



كما قام بعمل زيارة للمركز الحضري بوسط مدينة العريش ومروره علي الصيدلية كلف مدير المركز بتوفير مخزون استراتيجي للادوية يكفي لشهر كامل.



أضاف فى تصريح له اليوم، أنه تقرر فتح صيدلية بمركز الرعاية الصحية بالعريش تيسيرا على المرضى والمترددين، لافتا الى أنه تم المرور علي منافذ تقديم الخدمة الصحية، واطمأن علي سير الخدمة الطبية المقدمة للمرضي.