وزيرة البيئة تلتقي السفير الهولندي لبحث أوجه التعاون المشترك

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسيد جونيس ويستهوف سفير هولندا بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشتركة بين البلدين.



ودعت الوزيرة خلال الاجتماع لدعم المبادرة المصرية العالمية لتشجيع إستخدام مناهج النظم الإيكولوجية المستندة إلي الطبيعة للتصدي بشكل متسق لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظام الايكولوجي والتي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي المزمع عقده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.



وتطلع الجانبان خلال اللقاء لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات البيئية ذات الاهتمام المشترك.



كما أكد السفير الهولندي على دعم بلاده لمصر فى استضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي نوفمبر المقبل.