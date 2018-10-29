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أخبار العالم

مقتل 4 أشخاص بسبب العواصف في إيطاليا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:05 م
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
قالت أجهزة الإنقاذ إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في ثلاثة حوادث منفصلة في وسط وجنوب إيطاليا اليوم الاثنين بسبب رياح عاتية أسقطت الأشجار على الطرق.

وأصدرت الوكالة الوطنية للحماية المدنية تحذيرات من سوء أحوال الطقس مع اجتياح العواصف مناطق كثيرة من البلاد، متسببة في سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

ولقي شابان حتفهما في جنوب روما عندما سقطت شجرة على سيارتهما بينما قتل ثالث في بلدة تيراسينا القريبة في حادث مشابه. كما قتل شاب عمره 21 عاما عندما سقطت عليه شجرة بينما كان يسير في نابولي.

وجرى الإبلاغ عن اقتلاع عشرات الأشجار في أنحاء روما كما أُغلق كثير من المتنزهات. وحثت السلطات المحلية السكان على تأجيل أي سفر غير ضروري.

وأُغلقت المدارس في العاصمة الإيطالية وعشرات البلدات في شمال البلاد الذي كان أكثر تأثرا بالأمطار.
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