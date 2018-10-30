لابورت يحدد هدف مانشستر سيتي هذا الموسم

أكَّد إيمريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي، بعد الفوز على توتنهام بالدوري الإنجليزي، أنَّ الانتصار على فرق كهذه تجعل "السيتزنز" ينافسون على جميع البطولات.



واقتنص مان سيتي، النقاط الثلاثة بفضل هدف رياض محرز، مستغلًا مجهود فردي رائع من رحيم سترلينج، الذي أرسل كرة عرضية لم يجد الجناح الجزائري، أي صعوبة في إسكانها داخل الشباك.



وقال اللاعب الفرنسي بعد المباراة التي فاز بها فريقه: "أعتقد أنَّنا كنا في حالة جيدة للغاية. هم أيضًا لعبوا وحققنا ما كنا نريده، وهو الفوز".



وحول أهداف مانشستر سيتي، الذي لا يزال ينافس في 4 بطولات، أشار لابورت إلى أنَّ فريقه سينافس على "كل شيء"، لافتا إلى أن هذا الهدف ينمو مع الفوز بمباريات كهذه.



وبعد حصده للانتصار الثاني على التوالي، الثامن هذا الموسم، في المسابقة رفع حامل اللقب رصيده لـ26 نقطة يخطف بها الصدارة بفارق الأهداف من ليفربول.