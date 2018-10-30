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أخبار البلد

جماهير الترجي تصل القاهرة لحضور نهائي أفريقيا أمام الأهلي

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:56 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
وصل إلى مطار القاهرة الدولي عدد من جماهير فريق الترجي التونسي قادمين من تونس، وذلك لحضور نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي يوم الجمعة.

وحرص عدد من جماهير الزمالك على الحضور للمطار لاستقبال بعثة فريق كرة اليد والتقاط الصور التذكارية معهم.

والجدير بالذكر أن الأهلي المصري والترجي التونسي يخوضان ذهاب دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة القادمة ببرج العرب.
جماهير الترجي تصل القاهرة لحضور نهائي أفريقيا أمام الأهلي
جماهير الترجي تصل القاهرة لحضور نهائي أفريقيا أمام الأهلي
جماهير الترجي تصل القاهرة لحضور نهائي أفريقيا أمام الأهلي
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